رئيس الدولة يأمر بصرف راتب شهر أساسي لـ "موظفي الحكومة"

الشارقة 24 – وام:

أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصرف راتب شهر أساسي لكافة موظفي الحكومة ومتقاعديها من مدنيين وعسكريين ولكافة المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، وذلك احتفاء بمئوية زايد التي تصادف 6 مايو 2018 .

وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله": تحتفل الإمارات وشعبها - ويحتفل معها كل محب للإمارات - بمئوية زايد هذا العام، ونحتفي بهذه المئوية بشكل خاص في 6 مايو 2018 ذكرى مولد المؤسس، رحمه الله .

وأضاف سموه "زايد هو الخير والعطاء في حياته ودافعنا للخير والعطاء حتى بعد رحيله".

وقال صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله": اليوم يمر 100 عام على مولد زايد الخير.. وستبقى الإمارات لمئات الأعوام وفيّة قويّة رائدة بفضل زايد بإذن الله".

من ناحيته أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بهذه المناسبة التاريخية، وقال سموه "خليفة بن زايد وإخوانه هم امتداد لعطاء زايد طيب الله ثراه"، مضيفاً سموه "مئوية زايد هي مناسبة تاريخية إماراتية وسيبقى شعب الإمارات وفياً لذكرى زايد ما بقيت الروح تنبض في هذا الشعب الكريم".

من جانبه، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن مئوية زايد هي يوم وطني، وذكرى تاريخية، ومحطة وفاء لمؤسس البلاد وولاء لذكراه وسيرته.

وقال سموه "دولة الإمارات قوية بتاريخ زايد.. وقوية بأبناء زايد.. وقوية بقيم زايد التي تسري في دماء كل مواطن".

هذا وتنص توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على الانتهاء من صرف المكافأة قبل عيد الفطر المبارك تسهيلاً على المواطنين وإسعاداً لهم قبل العيد.