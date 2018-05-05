حاكم أم القيوين: قواتنا المسلحة جسدت وحدتنا وعززت مكتسباتنا

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أن قواتنا المسلحة عززت دعائم الاتحاد بإرادة وطنية عالية وجسدت وحدتنا وعززت مكتسباتنا.

وقال سموه في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ 42 لتوحيد القوات المسلحة التي توافق يوم السادس من شهر مايو من كل عام، إن قواتنا المسلحة خاضت معارك العزة والفخر والكرامة في عاصفة الحزم وحققت الانتصارات في كل المواقع وقدمت الشهداء الأبرار.

وفيما يلي نص كلمة سموه في هذه المناسبة التي وجهها عبر مجلة " درع الوطن ": إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نحتفل اليوم بالذكرى الثانية والأربعين لقرار القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آلِ نهيان "طيب الله ثراه" واخوانه المؤسسين الذين أجمعوا على توحيد القوات المسلحة وأرسوا قواعد هذه الدولة الفتية، وعززوا دعائم الاتحاد بإرادة وطنية عالية جسدت وحدتنا وعززت مكتسباتنا ، وساهمت في وضع برنامجا عمليا وفق استراتيجية شاملة بعيدة المدى للبناء والتطوير الشامل في إطار من التلاحم الوطني وتطوير القدرات العسكرية ، وغرست مفهوم الانتماء في قلوب أبناء الوطن ، وأصبح الولاء للقيادة وتنفيذ توجيهاتها بكل ثقة واقتدار منهاجاً وطنياً يُؤْمِن به كل مواطن في إطار استراتيجية القيادة لتطوير قدرات الإنسان وإمكانياته ليساهم في عملية البناء والتنمية من جهة، ويحمل سلاح الاقتدار والشجاعة والتضحية والولاء من جهة أخرى ، فاكتسب المواطن خبرات العمل والقيادة ورسخ عقيدته القتالية إلى جانب الدور الإنساني بالقوات المسلحة، وخاض معارك العزة والفخر والكرامة في عاصفة الحزم وحقق الانتصارات في كل المواقع، وقدم شهداؤنا الأبرار نماذج نعتز بها في التضحية والشجاعة وأثبتت عوائل الشهداء بأنهم مثال وطني نفاخر به ومدرسة جامعة اثبت منهاجها نقاء وطنيتة .

كما رسخ المواطن عقيدته القتالية وفق ما يمليه عليه الواجب الوطني وساهم في تعزيز الأمن والسلام والاستقرار إلى جانب الدور الإنساني للقوات المسلحة في شتى بقاع العالم، ليؤكد أن المبادئ الاساسية لهذه الدولة وقيادتها الحكيمة تضع نصب أعينها دعم المفاهيم العالمية ونصرة الحق ومد يد العون والمساعدة في السلم والحرب والكوارث الطبيعية.

تحية إجلال وإكبار لشهداء الوطن الأبرار ولعوائل الشهداء داعين الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويتقبلهم مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقاً.