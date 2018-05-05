وصول سفينة إماراتية إلى ميناء المكلا تحمل مساعدات إغاثية

الشارقة 24 – وام:

وصلت، الجمعة، إلى ميناء المكلا سفينة شحن إماراتية تحمل على متنها أطناناً من المساعدات الطبية والأدوية مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم الجانب الصحي والإنساني بمحافظة شبوة اليمنية.

وقال أحمد النيادي رئيس فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت في تصريحات له بهذه المناسبة، إن هذه السفينة تأتي امتداداً للجسر البحري الإغاثي الذي تسيره دولة الإمارات العربية المتحدة والتي رصدت ضمن أجندتها لتنفيذ حزمة من المشاريع الإغاثية والتنموية والصحية، تزامناً مع عام 2018 "عام زايد"، ودعماً لليمن وشعبها عبر قطاعات عدة أهمها القطاعات الصحية والإنسانية والخدماتية و التي تتصل بحياة الناس ومعيشتهم بعدما أرهقتهم الظروف الصعبة والوضع الاقتصادي التي تراجع جراء الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني الشقيق.

ولفت "النيادي" إلى أن الإمارات كانت ولا تزال سباقة إلى تلبية النداءات العاجلة التي أطلقتها السلطات والشخصيات الاجتماعية في العديد من المناطق المحررة باليمن للتدخل الإنساني العاجل ونجدة الأسر المعوزة فيها عبر تسيير مئات القوافل التي تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية والصحية، إضافة إلى إقامة المشاريع التنموية التي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من معاناة الأهالي الإنسانية.

بدورهم عبر المسئولون بشبوة عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً على الجهود التي تبذلها على جميع الصعد عامة وعلى الصعيد الصحي خاصة والتي خففت من وطأة المعاناة التي يعيشها المواطنون اليمنيون، مشددين في الوقت نفسه على الحاجة الماسة إلى هذا الدعم والرعاية من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة.