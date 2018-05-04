وفد من "زايد الخيرية" يزور "الإماراتي - الأردني للاجئين السوريين"

الشارقة 24 – وام:

زار وفد من مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، برئاسة سعادة حمد سالم كردوس العامري مدير عام المؤسسة، المخيم الإماراتي - الأردني للاجئين السوريين في منطقة مريجيب الفهود بالأردن .

واطلع وفد المؤسسة من سعادة عبد الله محسن الهاملي نائب مدير المخيم وأعضاء من فريق الإغاثة الإماراتي على الخدمات المقدمة للاجئين السوريين المقيمين في المخيم وأسرهم.

وقدم سعادة حمد سالم كردوس العامري الشكر لأعضاء فريق الإغاثة الإماراتي على الجهود التي يقومون بها في خدمة اللاجئين السوريين.