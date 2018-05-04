سفارة الدولة لدى سيؤول تشارك في مهرجان الثقافة العربية

الشارقة 24 – وام:

تقوم سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سيؤول بالمشاركة في مهرجان الثقافة العربية الحادي عشر خلال الفترة من 2 وحتى5 مايو الجاري، بمقر المبنى التجاري والترفيهي "كويكس" في العاصمة سيؤول الذي يقام برعاية الجمعية الكورية العربية.

وافتتح سعادة عبد الله سيف علي النعيمي سفير الدولة لدى كوريا الجنوبية وأعضاء البعثة جناح دولة الإمارات في المعرض الذي تم من خلاله عرض المنتجات التراثية والشعبية للدولة، والتي لاقت استحسان واقبال زوار المعرض من الكوريين والأجانب.

وقدم أعضاء البعثة الشرح والتعريف للزائرين من الكوريين والأجانب حول الثقافة الإماراتية والمنتجات التراثية والشعبية الإماراتية، والتعريف بالقيم الإمارتية الأصيلة، بالإضافة إلى عرض كتب تناولت سيرة القائد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان "طيب الله ثراه"، كما تم عرض فيديو للتعريف والترويج للسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.