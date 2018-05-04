"الوطني" يشارك في اجتماعات البرلمان العربي بالمغرب

الشارقة 24 – وام:

تقوم الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي بالمشاركة في أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، واجتماعات لجانه الدائمة والمؤقتة التي ستعقد في مدينة الرباط بالمملكة المغربية خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو الجاري.

ويضم وفد الشعبة البرلمانية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي سعادة كل من جاسم عبد الله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وخالد علي بن زايد الفلاسي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وعائشة سالم بن سمنوه عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.

وحسب جدول الأعمال، فإن لجان "الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان"، و"الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب"، و"الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي"، و"الشؤون الاقتصادية والمالية الشؤون المالية" تناقش عدداً من الموضوعات التي تختص بعمل كل لجنة.