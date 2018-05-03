بحثا الدور الإنساني للإمارات

سفير الدولة لدى لبنان يستقبل "منسقة الأمم المتحدة"

  • الخميس 03, مايو 2018 في 11:44 م
  • سفير الدولة لدى لبنان خلال استقبال "منسقة الأمم المتحدة"
    سفير الدولة لدى لبنان خلال استقبال "منسقة الأمم المتحدة"
بحث سعادة حمد سعيد سلطان الشامسي، سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية، مع بيرنيل داهلر كاردل المنسقة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة في بيروت، الدور الإنساني والتنموي الذي تقوم به دولة الإمارات بلبنان.
الشارقة 24 – وام:
 
استقبل سعادة حمد سعيد سلطان الشامسي، سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية، بيرنيل داهلر كاردل المنسقة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة في لبنان.
 
وتم خلال اللقاء، الذي جرى بمقر السفارة، التطرق إلى أهمية الدور الإنساني والتنموي الذي تقوم به دولة الإمارات في لبنان، خاصة المساعدات المقدمة للنازحين السوريين، والمتضررين اللبنانيين على حد سواء، حيث أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة أهمية التعاون والتنسيق بين الطرفين، بما يسهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية المشتركة، مبدية كامل استعدادها لخلق شراكة تصب في صالح لبنان.
 
وأشارت إلى أن ترشيح السفير الشامسي للحصول على لقب سفير النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان، يأتي نتيجة الجهود التي يقوم بها، لتحقيق رؤية القيادة الإماراتية والتي تستحق التقدير والثناء.