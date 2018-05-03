عبد الله بن زايد يزور مدرسة أميسبري في نيوزيلندا

الشارقة 24 – وام:

زار سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مدرسة أميسبري في مدينة ويلنغتون، بنيوزيلندا، الذي تشكل نموذجاً عالمياً للتنوع الثقافي، مع ضمها لمجموعات عرقية متنوعة من الطلبة.

رافق سموه خلال الزيارة، سعادة صالح أحمد سالم الزريم السويدي، سفير الدولة لدى نيوزيلندا.

ولدى وصول سموه إلى المدرسة استقبله الطلبة بتحية "هاكا باوهيري"، التي تعتبر من الطقوس المتميزة التي تتفرد بها نيوزيلندا، للترحيب بالضيوف، والتعبير عن الامتنان والتقدير لهم.

وتجول سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، في أرجاء المدرسة التي تم افتتاحها عام 2012 وتفقد الفصول الدراسية، التي تخلو من المقاعد، وتعتمد على ساحات تعليم مضيئة، ومناظر طبيعية داعمة للعملية التعليمية.

كما تفقد سموه منشآت المدرسة التي تمتاز بالبساطة، وتعتمد على المرونة في حجم مساحات التعلم، وإيجاد الصداقات بين مختلف أطراف المجتمع، وتحقيق التفاعل المفتوح والإيجابي مع المجتمع.

وأشاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بمدرسة أميسبري، والنموذج التعليمي الفريد الذي تطبقه، ويعتمد على توفير خطة تعلم مرنة مفتوحة، وخطة اتصال مباشر بالمساحات الخارجية، مشيراً سموه إلى أن تعزيز العملية التعليمية ببيئة دراسية محفزة للطلبة، يقود إلى تحقيق مخرجات تعليمية متميزة تحقق التنمية المستدامة للمجتمعات.