عبد الله بن زايد يزور محمية زيلانديا في نيوزيلندا

الشارقة 24 – وام:

زار سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، محمية زيلانديا في العاصمة النيوزيلندية ويلنغتون.

رافق سموه خلال الزيارة، سعادة صالح أحمد سالم الزريم السويدي، سفير الدولة لدى نيوزيلندا، وبول اتكينز الرئيس التنفيذي للعمليات في محمية زيلانديا.

وقام سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بجولة في أرجاء المحمية، التي تبلغ مساحتها 225 هكتاراً وتطل على خزان مياه مدينة ويلنغتون، وتضم أكثر الأحياء البرية ندرة في نيوزيلندا.

وأشاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بالمحمية الطبيعية، التي تعد أحد المشاريع الرائدة في الحفاظ على الحياة البرية والبرامج المتقدمة التي تستخدمها المعتمدة على البرمجيات الحديثة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة ودراسة الحياة البرية.

وفي ختام الزيارة، أعلن سعادة صالح أحمد سالم الزريم السويدي سفير الدولة لدى نيوزيلندا، وتزامناً مع "عام زايد"، تقديم منحة من دولة الإمارات قدرها 200 ألف درهم، إلى المحمية، لدعمها وتوفير التمويل اللازم لبرامجها التي تهدف إلى الحفاظ على الحياة البرية.