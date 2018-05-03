نهيان بن زايد يهنئ نادي العين بمناسبة فوزه بكأس رئيس الدولة

الشارقة 24 – وام:

تقدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس نادي العين، رئيس هيئة الشرف، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين، النائب الأول لرئيس هيئة الشرف، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، النائب الثاني لرئيس نادي العين، النائب الثاني لرئيس هيئة الشرف، بمناسبة فوز العين بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، للمرة السابعة، في تاريخه وحصده الثنائية لهذا الموسم الكروي.

وهنأ سموه مجلس إدارة نادي العين، وشركة كرة القدم والجهاز الفني، ولاعبي الفريق، وكافة محبيه وجماهيره بالإنجاز المميز، مؤكداً سموه أن العين قدم موسماً مميزاً استحق من خلاله التتويج بثنائية الدوري، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وأشاد سموه بأداء لاعبي فريقي العين، والوصل، في المباراة النهائية، وما قدموه من مستويات فنية وإمكانيات كبيرة، أثرت نهائي الكأس الغالي، والذي تزين بشعار "عام زايد"، ما أكسبه ميزة استثنائية في مسيرته التاريخية، مشيداً سموه بالحضور الجماهيري الكبير المساند للفريقين، والتشجيع الحضاري الذي شهدته المباراة.