سفير الدولة يلتقي حاكم مدينة مكسيكو

الشارقة 24 – وام:

التقى سعادة أحمد حاتم المنهالي، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية، الخميس، مع خوسي رامون أمييفا غالفيس حاكم مدينة مكسيكو الجديد، وذلك في إطار متابعة متابعة أجندة العلاقات الثنائية، والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة المدينة.

وخلال اللقاء، الذي جرى بمقرّ قصر حكومة العاصمة مكسيكو، هنّأ سعادة السفير حاكم المدينة بمنصبه الجديد، وتمنى له دوام النجاح والازدهار لحكومة وسكان المدينة.

وبحث الجانبان سبل الارتقاء بأواصر الصداقة والتعاون، مع الإجماع على متابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك، والفرص المتاحة في المجالات الاقتصادية السياسية والثقافية والمجالات ذات الصلة.