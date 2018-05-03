عبد الله بن زايد يبحت مع رئيسة وزراء نيوزيلندا التعاون

الشارقة 24 - وام:

استقبلت جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا، في ويلنغتون، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق له.

ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهما لنيوزيلندا مزيداً من التقدم والنماء.

من جانبها، حملت رئيسة وزراء نيوزيلندا سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تحياتها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياتها لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء - الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى نيوزيلندا، سبل تعزيز وتنمية علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات ونيوزيلندا في المجالات كافة، خصوصاً الاستثمارية والتجارية والاقتصادية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.

كما تناولا مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي على العلاقات الوثيقة التي تربط بين دولة الإمارات ونيوزيلندا.