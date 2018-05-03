قرقاش يبحث مع مبعوث رئيس جنوب أفريقيا التعاون

الشارقة 24 - وام:

استقبل معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم الخميس، بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، بول ماشاتيلي الأمين العام لخزينة الحزب الوطني الأفريقي، ومبعوث الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوسا، وذلك بحضور سعادة محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا.

وتم خلال الاجتماع، بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وآخر مستجدات القضايا الدولية والإقليمية، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتسلّم معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش من المبعوث الجنوب الأفريقي خطاب الرئيس رامافوسا والموجه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تضمّن تأكيد دولة جنوب أفريقيا بالمشاركة في معرض إكسبو دبي 2020.