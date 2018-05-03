الرميثي: "صرح زايد" معلم بارز للتعريف بالقائد المؤسس

الشارقة 24 - وام:

زار معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، ومدراء القطاعات ونوابهم، ومدراء المديريات وعدد من كبار ضباط شرطة أبوظبي "صرح زايد المؤسس"، على كورنيش أبوظبي، احتفاءً بـ "عام زايد"، وتخليداً لذكرى القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وقال معاليه: "إن صرح زايد المؤسس يعد من المعالم البارزة التي تذكرنا دائماً بما قدمه زايد الخير للإمارات والمنطقة من إنجازات كبيرة يسجلها التاريخ بحروف من نور، لتبقى شاهداً لأجيال المستقبل للتعريف بزايد القائد والإنسان زايد الخير والعطاء".

وأضاف معاليه: "أن دولة الإمارات العربية المتحدة وفي إطار عام زايد 2018 تذكر دائماً السيرة العطرة لباني الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وإخوانه الآباء المؤسسون الذين شيدوا صرح الاتحاد وصانوه بالرؤى الثاقبة والقرارات السديدة، التي أثمرت إنجازات شاملة وأرست قواعد متينة لحاضر زاهٍ وغد مشرق، وسيبقى إرث زايد نبعاً لا ينضب تستمد منه الأجيال الدروس وتستلهم منه العبر في حب الوطن والانتماء إلى ترابه والتفاني في رفعته".

وذكر معاليه أن هذه الزيارة تأتي من منطلق حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تعزيز قيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه "و تنفيذاً لاستراتيجية عام زايد لتعزيز قيم الحكمة والاحترام و بناء الإنسان و الاستدامة، مشيراً إلى: "أن الصرح يعتبر وجهة يبحر الزوار من خلالها في حياة مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، من خلال ما لمسناه في زيارتنا من استخدام للصور الفنية والكلمات والقصص وتجارب الوسائط المتعددة".