وزير التعليم العالي يحضر حفل السفارة الأرجنتينية

الشارقة 24 – وام:

حضر معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، الأربعاء، حفل الاستقبال الذي أقامه فيرناندو رامون مارتينيز سفير جمهورية الأرجنتين لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل الذي أقيم في أبوظبي سعادة محمد على عمران الشامسي مدير ادارة الشؤون الدبلوماسية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدي الدولة وأبناء الجالية الأرجنتينية المقيمة بالدولة.

وأشاد السفير الأرجنتيني في كلمة له بهذه المناسبة بالعلاقات المتميزة، التي تربط دولة الإمارات والأرجنتين والتي تشهد تطوراً وازدهاراً في مختلف المجالات.