سيف بن زايد يشهد الاحتفال باليوبيل الذهبي للقوات البحرية

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الأربعاء، الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة بمناسبة اليوبيل الذهبي للقوات البحرية، وذلك في مقر "قاعدة غنتوت البحرية" في أبوظبي.

حضر الحفل.. معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس الخدمة الوطنية والاحتياطية، إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي وكبار ضباط القوات المسلحة.

وبدأ الاحتفال بوصول سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الذي كان في استقباله بميدان الاحتفالات، معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية.