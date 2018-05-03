سيف بن زايد يشهد منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

الشارقة 24 – وام:

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي، بالمدينة التدريبية في منطقة الروية بدبي.

حضر المنافسات، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وسعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، إلى جانب القادة العامين للشرطة بالدولة وعدد من كبار الضباط من مختلف قيادات الشرطة بالدولة.

واطلع سموه والحضور على قدرات العناصر المشاركة في منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، والمستويات التي وصلت إليها هذه الفرق، والوحدات الخاصة من الاحترافية والتدريب المتخصص على مواجهة الأزمات.