أطباء الإمارات يتطوعون لعلاج آلاف العمال

الشارقة 24 – وام:

عالج أطباء الإمارات من المتطوعين في برنامج الإمارات للتطوع المجتمعي والتخصصي، آلاف العمال من مختلف الجنسيات، تحت شعار "على خطى زايد"، وذلك تزامناً مع يوم العمال العالمي، وذلك باستخدام عيادات متنقلة ومستشفى ميداني مجهز بأحدث التقنيات الحديثة، وفق أفضل المعايير العالمية في إطار حملة العطاء المليونية وانسجاماً مع "عام زايد".

ويعمل الأطباء المتطوعون في العيادات المتنقلة، والمستشفى الميداني ضمن برنامج الإمارات للرعاية الصحية العمالية التطوعية، وتحت إشراف مبادرة زايد العطاء، وبمبادرة إنسانية مشتركة مع جمعية دار البر، ومؤسسة بيت الشارقة الخيري، ومجموعة مستشفيات السعودي الألماني .

وأكدت سفيرة العمل الإنساني، الدكتورة ريم عثمان أن دولة الإمارات وبتوجيهات قيادتها الرشيدة، تحرص على تأمين مظلة متكاملة من الرعاية الصحية للعمال، وذلك انطلاقاً من الإيمان الراسخ بدورهم كونهم شركاء في التنمية، والحرص على تأمين كل متطلبات ومعايير الحياة الكريمة لهم، سواء من خلال المؤسسات الحكومية أو الخاصة أو التطوعية.