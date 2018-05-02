مع تجفيف منابعه

أمل القبيسي: الإمارات تعمل ضمن شراكات دولية لمكافحة التطرف

  • الأربعاء 02, مايو 2018 في 11:51 م
أكدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أن الإمارات تعمل ضمن شراكات دولية تهدف إلى مكافحة التطرف، مشيرة إلى أنها اتخذت العديد من الإجراءات لمكافحة أسبابه، وتجفيف منابعه.
الشارقة 24 – وام:
 
افتتحت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة المجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف، التي تعمل تحت مظلة الاتحاد البرلماني الدولي، الأربعاء في أبوظبي، الاجتماع الثاني للمجموعة، التي تتألف من 15 من رؤساء وأعضاء البرلمانات، يمثلون مختلف المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد.
 
وأكدت معاليها، في كلمة افتتحت بها أعمال الاجتماع الذي حضره الدكتور صابر شودري الرئيس الفخري للاتحاد البرلماني الدولي ومارتن شونجونج أمين عام الاتحاد، أن دولة الإمارات تعمل ضمن شراكات دولية تهدف إلى مكافحة التطرف، مشيرة إلى أن الإمارات اتخذت العديد من الإجراءات لمكافحة أسبابه، وتجفيف منابعه أبرزها تأسيس مركزي "هداية" و"صواب".