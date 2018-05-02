محمد الريسي: 86 % من شبابنا يستَقون الخبر من أكثر من وسيلة إعلامية

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

صرح سعادة محمد جلال الريسي، المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات، لـ "الشارقة 24"، خلال مشاركته في مؤتمر التربية الإعلامية، بأن المؤتمر الذي نظمته وزارة التربية والتعليم، في مركز تدريب المعلمين بعجمان، تحت عنوان "الإعلام الإيجابي"، من المؤتمرات المهمة جداً، التي تنقل المعرفة حول وسائل الإعلام، وكيفية التعامل معها، وكذلك التطلع إلى الجيل القادم الموجود في التربية والتعليم من إعلاميي المستقبل، ونحن كوسائل إعلام يجب أن ندعم هذا الجيل، والقائمين على هذا المؤتمر للوصول إلى أهدافهم.

وأشار إلى أننا حالياً في العالم ككل، نعاني من مشكلة اسمها الأمية الإعلامية، بسبب انتشار وسائل الإعلام الاجتماعي، وعدم إدراك الناس بكيفية التعامل معها، وهذا المؤتمر يساهم في نشر الوعي والقدرة على التمييز بين الأخبار الصحيحة والكاذبة.

وأضاف الريسي: احتلت وسائل التواصل والقنوات الفضائية النسبة الكبرى كمصادر للأخبار لأفراد المجتمع، خلال نتائج دراسة أجراها المجلس الوطني للإعلام، حول مصادر الأخبار، وهنا لابد أن نركز على المحتوى الخبري في وسائل الإعلام المتنوعة، وكيفية تضمينها لرسائل إيجابية تهم المجتمع وتخاطبه بطريقة فعالة.

وختم سعادته، أنه ووفقاً للدراسة فقد تبين أن ما نسبته 86 % من الشباب الإماراتي، يستخدمون أكثر من وسيلة إعلامية للحصول على الأخبار، فيما تتربع وسائل التواصل الاجتماعي لدى الأغلبية على هرم مصادر الأخبار وتليها القنوات الفضائية.