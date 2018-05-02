نهيان بن مبارك يستقبل وفد "المجموعة البرلمانية الدولية"

الشارقة 24 – وام:

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح بقصر معاليه، الأربعاء، وفد "المجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة التطرف"، بحضور معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري، وأعضاء المجموعة.

ورحب معاليه في بداية اللقاء بالوفد الزائر، وناقش معه القضايا الراهنة على الساحة الدولية، وأكد أهمية التعاون الدولي للتصدي للفكر المتطرف والجماعات الإرهابية، واتخاذ التدابير الشاملة والفاعلة لمحاربتها والتصدي لها بشكل فوري .

من جانبها أكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي، أن زيارة وفد المجموعة تأتي في إطار استضافة العاصمة أبوظبي، الاجتماع الثاني للمجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية رفيعة المستوى، المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف.