بحثا تعزيز أوجه التعاون

عبد الله بن زايد يلتقي وزير التعليم النيوزيلندي

  • الأربعاء 02, مايو 2018 في 11:15 م
بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مع كريس هيبكينز وزير التعليم النيوزيلندي، تعزيز أوجه التعاون المشترك.
الشارقة 24 – وام:
 
التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مع كريس هيبكينز وزير التعليم النيوزيلندي.
 
جرى خلال اللقاء، الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى نيوزيلندا، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في شتى المجالات.
 
وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات، على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع نيوزيلندا، في المجال التعليمي، خاصة مع وجود عدد من الطلبة الإماراتيين الدراسيين في الجامعات النيوزيلندية، وعدد من الطلبة النيوزيلنديين الدراسين في الجامعات الإماراتية.