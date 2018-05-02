عبد الله بن زايد يلتقي وزير التعليم النيوزيلندي

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مع كريس هيبكينز وزير التعليم النيوزيلندي.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى نيوزيلندا، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في شتى المجالات.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات، على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع نيوزيلندا، في المجال التعليمي، خاصة مع وجود عدد من الطلبة الإماراتيين الدراسيين في الجامعات النيوزيلندية، وعدد من الطلبة النيوزيلنديين الدراسين في الجامعات الإماراتية.