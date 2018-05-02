عبد الله بن زايد يلتقي رئيس حزب المعارضة في نيوزيلندا

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، سيمون بريدجيس رئيس حزب المعارضة في نيوزيلندا.

وتم خلال اللقاء، الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى نيوزيلندا، بحث العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، والسبل الكفيلة بتنميتها وتعزيزها.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات وثيقة ومتنامية مع نيوزيلندا وهناك حرص مستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.