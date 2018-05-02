بحثا علاقات الصداقة والتعاون

محمد بن زايد يستقبل وفد الكونجرس الأميركي

  • الأربعاء 02, مايو 2018 في 10:33 م
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال استقباله وفد الكونغرس الأميركي، الأربعاء، علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية.
الشارقة 24 – وام:
 
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأربعاء، في قصر الشاطئ بأبوظبي، وفد الكونغرس الأميركي برئاسة النائب روبرت جودلات رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي، الذي يزور البلاد حالياً.
 
ورحب سموه بزيارة الوفد إلى الدولة، مشيراً إلى أهمية مثل هذه الزيارات لتبادل الأفكار، والآراء تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تهم البلدين والمنطقة.
 
وتناول اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، خاصة مستوى التنسيق بين الجانبين، لتعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات.