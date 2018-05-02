عبد الله بن زايد يبحث الشؤون الدفاعية والعسكرية مع نيوزيلندا

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، رون مارك وزير الدفاع النيوزيلندي، في إطار زيارة سموه الرسمية إلى نيوزيلندا، حيث جرى خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والعسكرية وسبل تعزيزها.

كما تبادل الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خصوصاً تطورات الأوضاع في اليمن سوريا والعراق.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون المشترك وتنمية العلاقات الثنائية مع نيوزيلندا في العديد من المجالات.

من جانبه، رحب معالي رون مارك بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مؤكداً على العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين، والحرص المستمر على تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

حضر اللقاء سعادة صالح أحمد سالم الزريم السويدي سفير الدولة لدى نيوزيلندا.