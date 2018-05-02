عبد الله بن زايد يبحث التعاون الاقتصادي مع نيوزيلندا

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ونستون بيترز نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية نيوزيلندا، في إطار زيارة سموه الرسمية إلى نيوزيلندا، حيث جرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، وتوطيد أطر التعاون في مختلف المجالات منها الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.

كما تناول الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع نيوزيلندا في شتى المجالات.

من جانبه، رحب ونستون بيترز بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مشيداً بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

وقام سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ونستون بيتزز بالتوقيع على اتفاق الشراكة بين حكومة دولة الإمارات وحكومة نيوزيلندا.

كما شهدا التوقيع على اتفاق بشأن تبادل المعلومات والتعاون في مجال الرقابة على البنوك بين مصرف الإمارات المركزي والبنك الاحتياطي النيوزيلندي، حيث وقع من الجانب الإماراتي، سعادة صالح أحمد سالم الزريم السويدي سفير الدولة لدى نيوزيلندا، ومن الجانب النيوزيلندي شون ميلز مساعد المحافظ ورئيس العمليات في بنك الاحتياط النيوزلندي.

واطلع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على مجسم تصميم الجناح النيوزيلندي المشارك في "إكسبو 2020 دبي" والمصمم على يد مجموعة شركات متميزة تضم المكتب المعماري "جاسمكس" وشركة "موت ماكدونالد" اللتان تقدمان الخدمات الهندسية، بالإضافة إلى شركة اسبيشال جروب للابتكار والتصميم.