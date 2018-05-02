مؤتمر التربية الإعلامية يبحث إكساب الطلبة مهارات التفكير النقدي

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

أكد معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، على أهمية الإعلام الإيجابي لمواجهة الرسائل الهدامة والمضللة، التي بات يحفل بها الفضاء الإعلامي مستهدفة المجتمعات بكافة مكوناتها لاسيما النشء، داعياً إلى تكاتف الجهود بين كافة مؤسسات المجتمع للنهوض بمستوى الوعي والحس الإعلامي، لدى كافة أفراد ومكونات المجتمع لا سيما شريحة الطلبة.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للدورة الثانية من مؤتمر التربية الإعلامية، والذي نظمته وزارة التربية والتعليم، في مركز تدريب المعلمين بعجمان، تحت عنوان "الإعلام الإيجابي"، بحضور سعادة حمد الكعبي المدير التنفيذي لدائرة النشر في أبوظبي للإعلام، وسعادة محمد جلال الريسي، المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، وجمع غفير من المعلمين والطلبة، حيث تطرق المؤتمر إلى محاور عدة، منها آليات وطرق إكساب الطلبة مهارات التفكير النقدي، وكيفية الاستفادة من وسائل الإعلام لخدمة الرسالة التربوية، وتعزيز قيم الهوية الوطنية عند الطلبة.

بدوره استعرض سعادة محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات، خلال مشاركته في مؤتمر التربية الإعلامية، نتائج دراسة أجراها المجلس الوطني للإعلام، حول مصادر الأخبار، إذ احتلت وسائل التواصل والقنوات الفضائية، النسبة الكبرى كمصادر للأخبار، لأفراد المجتمع، كما تطرق سعادته إلى ما يعرف بدورة المحتوى الخبري في وسائل الإعلام المتنوعة، وكيفية تضمينها رسائل إيجابية تهم المجتمع وتخاطبه بطريقة فعالة.

وذكر سعادته أنه ووفقاً للدراسة، فقد تبين أن ما نسبته 86 % من الشباب الإماراتي، يستخدمون أكثر من وسيلة إعلامية للحصول على الأخبار، فيما تتربع وسائل التواصل الاجتماعي لدى الأغلبية على هرم مصادر الأخبار وتليها القنوات الفضائية.

385 مليون رسالة "واتس أب" يومياً بالإمارات

من ناحيته صرح سعادة حمد الكعبي، المدير التنفيذي لدائرة النشر في أبوظبي للإعلام، خلال كلمته بمؤتمر التربية الإعلامية، بأن العالم بات "شاشة واحدة"، بفعل الانتشار المعرفي والانفجار الإعلامي غير المحدودين، وتأثيرهما في الحياة اليومية وهو ما أنتج تحديات لا نهاية لها للمجتمع، والمؤسسات التربوية والإعلامية على حد سواء، مبيناً أن وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت في تشكيل أنماط التفكير والتكوين المعرفي والنفسي للمتلقين، وهو ما يضع على كاهل مؤسسات الإعلام و التعليم والتنشئة الأسرية مهمة التصدي لتوعية الأجيال الصاعدة، بكيفية التعامل النقدي السليم، مع كل ما قد تحمله تلك الوسائل من سلبيات ومغالطات.

وذكر سعادته، في سياق حديثه عن مدى هيمنة الإعلام المفتوح على الفضاء الإعلامي، أن هناك 19 مليون مشترك بشرائح الاتصالات الذكية بالدولة، ويتم تداول قرابة 385 مليون رسالة "واتس أب" يومياً من خلالها.

30 ورشة تدريبية

ونظمت وزارة التربية والتعليم، على هامش مؤتمر التربية الإعلامية، 30 ورشة تدريبية متخصصة تستهدف الطلبة وكوادر الميدان التربوي، بغية إكسابهم مهارات التواصل والاتصال الفعال والتعاطي بشكل متقن مع وسائل الإعلام المختلفة.

حلقة شبابية

وقدم سعادة الدكتور حبيب غلوم، المستشار الثقافي لوزارة الثقافة، بمشاركة المذيع الإماراتي أحمد الغفلي، حلقة شبابية ناقشت دور الإعلام الإيجابي، في تفنيد المغالطات، شارك فيها عدد من الطلبة.