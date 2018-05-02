عبد الله بن زايد يبحث التعاون التجاري مع نيوزيلندا

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، ديفيد باركر وزير التجارة النيوزيلندي.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى نيوزيلندا، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الثنائية وتنمية أوجه التعاون مع نيوزيلندا في مختلف المجالات منها الاقتصادية والتجارية.

من جانبه، رحب ديفيد باركر وزير التجارة النيوزيلندي بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مؤكداً أهمية تعزيز أوجه الشراكة والتعاون مع دولة الإمارات في شتى المجالات وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما أشاد معاليه بمسيرة التنمية والازدهار التي تحظى بها دولة الإمارات على مختلف الأصعدة والتي مكنتها من احتلال مكانة رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء سعادة صالح أحمد سالم الزريم السويدي سفير الدولة لدى نيوزيلندا.