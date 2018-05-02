نهيان بن مبارك يشهد افتتاح مشاريع تنموية في "كيرلا الهندية"

الشارقة 24 – وام:

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، الاحتفال الذي أقيم بمناسبة افتتاح أكبر مركز للاحتفالات في الهند والفندق الثالث من سلسلة فنادق غراند حياة في مدينة كوشي بولاية كيرلا الهندية التي قامت بإنشائها مجموعة اللولو العالمية.

أكد معاليه دعمه القوي لتقوية العلاقات بين دولة الإمارات العربية والهند، منوهاً بالتطور الكبير الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وقال معاليه: "إن حضورنا هذا الاحتفال اليوم دليل آخر على النمو المستمر الذي تشهده العلاقة بين البلدين في كافة المجالات، ولقاءنا اليوم يعكس حدثين هامين جريا خلال الفترة الماضية وهي الزيارة التي قام بها ناراندرا مودي رئيس وزراء الهند، إلى الإمارات، والزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى دولة الهند ومشاركته كضيف شرف في احتفالات الهند بيومها الوطني".

وأضاف: "بصفتي وزيراً للتسامح في دولة الإمارات، يسرني أن أعبر عن إعجابي الشديد بالإنجازات الكبيرة التي حققتها ولاية كيرلا في مجال نشر ثقافة التسامح".

ونوه معاليه بأن كيرلا الولاية الأولى في الهند التي حققت نسبة 100% في مجال التعليم الأساسي، ولديها أكبر نسبة متعلمين في البلاد، ولديها مؤسسات صحية ومصرفية في كل قرية، ولديها أقل نسبة وفيات بين الرضع في الهند وأقل نسبة فقر.

حضر حفل الافتتاح الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس الوزراء في مملكة البحرين، وبيناراي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرلا، ونيتين قادكاري وزير الاتحاد، ويوسف علي أم أيه رئيس مجموعة اللولو العالمية، وسعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، وسفيري المملكة العربية السعودية وجورجيا وعدد من المسؤولين.