"المرور الاتحادي" يعقد اجتماعه الثالث لعام 2018

الشارقة 24:

ناقش مجلس المرور الاتحادي مؤشر الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية على مستوى الدولة في الربع الأول من هذا العام، وهو أحد من المواضيع الهامة المتعلقة بتنظيم خدمات السير والمرور، والسلامة المرورية، وشهادة المطابقة الخاصة بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إضافة إلى الملفات المرورية لشركات الشحن المسجلة في إمارة دبي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لمجلس المرور الاتحادي لعام 2018، الذي ترأسه اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، بشرطة دبي رئيس مجلس المرور الاتحادي، وعقد في نادي ضباط الشرطة بدبي.

حضر الاجتماع العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، نائب رئيس مجلس المرور الاتحادي، والعميد علي محمد الشامسي مدير عام الإدارة العامة لترخيص الآليات والسائقين الاتحادية، وأعضاء المجلس من مديري إدارات المرور والدوريات بالدولة، والإدارة العامة للتنسيق المروري بوزارة الداخلية، وممثلين عن الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية ذات الصلة في مجال المرور والطرق.

تم خلال الاجتماع مناقشة اللائحة الفنية الخاصة بالأضواء التحذيرية للمركبات وسياسات النقل على المستوى الاتحادي، والملكية الدائمة للمركبات، بالإضافة إلى تنفيذ الحملات المرورية على مستوى الدولة، والمواضيع المتعلقة بالتوصيات التي صدرت عن الاجتماع السابق لمجلس المرور الاتحادي.