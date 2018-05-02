"الهلال" يزود أهالي القبيطة بلحج بمياه الشرب

الشارقة 24 – وام:





تواصل "هيئة الهلال الأحمر"، الذراع الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة، زياراتها الميدانية في مختلف المحافظات اليمنية المحررة لتلمس احتياجات الناس وتقديم يد العون والمساعدة لهم، وذلك بتوجيهات من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

ورغم وعورة الطرق وبعد المسافة إلا أن فريق الهلال الأحمر الإماراتي نجح في حط رحاله هذه المرة في منطقة سوق الربوع مديرية القبيطة محافظة لحج، التي تعاني من ضعف في المشاريع الخدمية وأهمها مشاريع المياه.

وشرع فريق "الهلال" لدى وصوله إلى المنطقة في حفر "بئر مياه" في سوق الربوع يستفيد منها آلاف السكان الذين يعيشون في قرى متناثرة على قمم الجبال الشاهقة ويعانون من شح المياه، إلى جانب تأثيرات الجفاف الذي ضرب المنطقة ما حدا بهم للبحث عن المياه و جلبها من مناطق بعيدة حملاً على ظهورهم حتى طلاب المدارس نالهم نصيب من هذه المعاناة اليومية.