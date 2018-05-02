الإمارات تدين بشدة تدخلات إيران في شؤون المملكة المغربية

الشارقة 24 – وام:

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة وقوفها إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة، في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامتها واستقرارها ووحدتها الترابية.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، الأربعاء، أن دولة الإمارات تدين بشدة تدخلات إيران في شؤون المغرب الداخلية عبر أداتها ميليشيا حزب الله الإرهابية التي تقوم بتدريب عناصر ما يسمى جماعة " البوليساريو"، بهدف زعزعة أمن المملكة المغربية الشقيقة فإنها تؤكد وقوفها إلى جانبها في كل ما يضمن أمنها واستقرارها، بما في ذلك قرارها الحاسم تجاه التدخلات الإيرانية.

وأضاف البيان أن دولة الإمارات تقف مع المملكة المغربية الشقيقة صفاً واحداً في إجراءاتها تجاه هذه التدخلات الواضحة، وتؤكد مجدداً على موقفها التاريخي المؤيد لوحدة التراب المغربي.