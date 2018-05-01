"هلال" الإمارات يضيء سماء اليمن

الشارقة 24 – وام:

نجحت دولة الإمارات في تغيير مفهوم العمل الإنساني والخيري في اليمن، وحولت عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتية الجهود الإنسانية إلى جهود تنموية وخطط تسعى للارتقاء بالخدمات المقدمة للشعب اليمني في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والإسكان والعمل الإغاثي.

وبدأت الهيئة في تنظيم سلسلة من الأعراس الجماعية لـ 2200 شاب وفتاة في 8 محافظات يمنية، وذلك بهدف مساعدتهم على بناء مستقبل أفضل لهم ولوطنهم في ظل الدعم المتواصل من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي موازاة ذلك، بدأت الهيئة خلال الشهر الماضي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك ولتنفيذ مشروع إفطار صائم في عدد من المديريات المحررة والقرى التابعة لها على الساحل الغربي لليمن عبر توزيع وجبات الإفطار الجاهزة والسلال الغذائية المتكاملة على الأسر إلى جانب تأهيل عدد من المساجد التي تضررت نتيجة استهدافها من قبل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.