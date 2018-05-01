نائب رئيس الدولة يدشن "مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية"

الشارقة 24 – وام:

دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المشروع الأول بقدرة 200 ميجاوات ضمن المرحلة الثالثة التي تبلغ قدرتها 800 ميجاوات في "مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، وتنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي وفق نظام المنتج المستقل بالشراكة مع تحالف تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" ومجموعة "إي دي إف" عبر شركة "إي دي إف انرجي نوفل" التابعة لها، فيما سيتم تنفيذ المشروعين الآخرين بقدرة 300 ميجاوات لكل منهما خلال عامي 2019 و2020.

حضر حفل تدشين المشروع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وعدد من الوزراء ومديري الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين في دبي.