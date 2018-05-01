الهلال يطلق "حملة رمضان" بـ 29 مليون درهم لـ 1.3 مليون مستفيد

الشارقة 24 – وام:

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن مليوناً و352 ألفاً و170 شخصاً داخل الإمارات، وفي أكثر من 70 دولة، سيستفيدون من برامج رمضان هذا العام، والتي تتضمن إفطار الصائم وزكاة الفطر وكسوة العيد والمير الرمضاني، بتكلفة مبدئية تقدر بـ 29 مليوناً و135 ألف درهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة، الثلاثاء، بمقرها في أبوظبي بمناسبة إطلاق فعاليات حملة شهر رمضان الكريم، لحشد الدعم والمساندة للفئات والشرائح التي ترعاها الهيئة داخل الدولة وخارجها .

وأعلنت الهيئة تفاصيل الحملة التي تجيء هذا العام أكثر شمولية، ومواكبة للتوسع الكمي والكيفي، الذي تشهده برامج الهيئة الإنسانية ومشاريعها الخيرية.