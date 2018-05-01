نهيان وسيف بن زايد يزوران جناح "تراث الإمارات" بمعرض الكتاب

الشارقة 24 – وام:

قام سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية بزيارة لجناح نادي تراث الإمارات بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب2018 ، حيث استوقفت سموه مقتنيات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان التي يعرضها جناح النادي.

كما زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الجناح، وأبدى سموه اهتمامه بمطبوعات النادي التي توثق للتراث الإماراتي والعربي، ومعروضاته من المقتنيات الخاصة بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

كما زار الجناح الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، الذي طاف بمعروضات الجناح، وأبدى اهتمامه بمقتنيات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وأعرب الزوار والباحثون الذين زاروا الجناح عن تقديرهم للدور الكبير الذي يضطلع به النادي، والجهد المبذول في جمع وتوثيق الموروث المحلي والعربي وحفظه للأجيال.