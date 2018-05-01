حمدان بن محمد: دبي رسخت موقعها الإقليمي لريادة الأعمال الرقمية

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبنّت فكر الابتكار في مختلف مراحل مسيرتها التنموية بوصفه أداة مهمة لتنويع الاقتصاد ورفده بالمقومات اللازمة لاستدامته، في حين نجحت الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تهيئة أفضل بيئة داعمة لرواد الأعمال في شتى المجالات لاسيما المعنية بالاستثمار في التقنيات الحديثة.

وأضاف سموه أن الاستراتيجيات والسياسات التي تم تطويرها ضمن "خطة دبي 2021" بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد المعرفة وتسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز مستويات الشفافية وتشجيع الابتكار والتركيز على نمو الأعمال المستدام، عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أسهمت في تأكيد ثقة المستثمرين في مجتمع الأعمال في دبي ورسّخت من موقع الإمارة كقاعدة محورية للابتكار في الصناعات والخدمات، ووجهة مفضلة لريادة الأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي، ضمن إطار تشريعي مرن وبنية تحتية متطورة يشكلان معاً بيئة مثالية توفر العديد من الفرص الواعدة للشركات المتخصصة في الاستثمارات الرقمية.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، النسخة الثالثة من تقرير "حالة الاستثمارات الرقميّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2013-2017" بالشراكة مع "عرب نت".

وقال سمو ولي عهد دبي: "تتمتع دبي اليوم بمكانة متميزة بين المدن الرائدة في مجال الابتكارات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين حيث استطاعت الإمارة من خلال الخطط والسياسات المبتكرة إعادة تعريف نماذج الخدمات والعمليات بما يحقق نمو الأعمال وهو ما عزز من مكانتها كمنصة مثالية لانطلاق الشركات الرقمية الناشئة على المستويين الإقليمي والعالمي ما يعد سبباً رئيساً في النتائج الإيجابية المتحققة إلى الآن، والتي نعمل على ضمان استمراريتها مستقبلاً بمواصلة تهيئة المناخ الداعم للاستثمار في المجالات الرقمية المختلفة وتوفير جميع العناصر الكفيلة بنمو القطاع بصورة تضمن مستويات فاعلية أعلى وزيادة قدراته كأحد المحفزات الرئيسة لاقتصاد المعرفة".