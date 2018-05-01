"الاتحادية للموارد البشرية" تطلق عمرة زايد للعمال

الشارقة 24 –وام:



أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الثلاثاء، وبالشراكة مع جمعية دار البر، مبادرة "عمرة زايد"، والتي تهدف إلى تمكين مئات العمال المحتاجين من زيارة بيت الله الحرام، وأداء مناسك العمرة، للمرة الأولى، وذلك ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تنفذها "الهيئة في عام زايد.



وأكد السيد محمود المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة مبادرات الهيئة في عام زايد، موضحاً أن هذه العمرة موجهة لروح المغفور له "بإذن الله" الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان –طيب الله ثراه-، تزامناً مع يوم العمال العالمي، الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، بهدف إدخال السعادة والفرح إلى قلوب مئات العمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحقيق حلمهم بتأدية العمرة، لأول مرة في حياتهم.



وقال إن هذه المبادرة تعد نتاج الشراكة الاستراتيجية بين "الهيئة" وجمعية "دار البر"، حيث اتفقتا على التعاون، وإطلاق المزيد من المبادرات الإنسانية والخيرية والتطوعية، لصالح الفئات المحتاجة، المسجلة لدى الجمعية، وبما يعزز من جهود الطرفين الرامية لإطلاق وتنفيذ سلسلة من المبادرات المجتمعية الداعمة لإعلان 2018 عام زايد.



وذكر أن تنفيذ المبادرة جاء من خلال دعوة جميع موظفي الحكومة الاتحادية، والجمهور إلى التبرع، وذلك من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، ومواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام.