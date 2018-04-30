سيف بن زايد يزور معرض أبوظبي للكتاب

الشارقة 24 – وام:

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مساء الإثنين، معرض أبوظبي الدولي للكتاب، المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقام سموه بجولة في أنحاء المعرض، وتوقف عند عدد من الأجنحة التي تعرض أهم الإصدارات الأدبية، واطلع سموه على ما يتضمنه المعرض من كتب أدبية وثقافية وفكرية وعلمية، تعبر عن تراث العالم ودوله وثقافة الشعوب وموروثها الأدبي الغني.

كما توقف سموه عند أجنحة المؤسسات الإماراتية المشاركة في المعرض، ومن بينها "مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة"، و"دائرة الثقافة والسياحة"، و"مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث"، و"الأرشيف الوطني"، ومنصة " مؤسسة بحر الثقافة"، حيث حضر سموه جانباً من الفعالية الثقافية هناك، كما زار سموه عدداً من أجنحة دور النشر والتوزيع المشاركة وتوقف مع عدد من العارضين والزائرين.