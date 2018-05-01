"التربية" تختتم أسبوعها الوطني للوقاية من التنمّر

الشارقة 24:



اختتمت وزارة التربية والتعليم فعاليات الأسبوع الوطني للوقاية من التنمّر، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بمسيرة نظمتها في وجهة "لامير" الشاطئية بمنطقة جميرا وقد تم خلال الأسبوع الوطني للوقاية من التنمّر تنظيم حملة وطنية للوقاية من التنمّر، برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.



شارك في المسيرة 300 طالباً وطالبة انضموا إلى ممثلي الوزارة وشركائها لزيادة التوعية حول التنمر بين جمهور العامة، وتقديم الشكر للشركاء لدعمهم المستمر طوال أسبوع الحملة، تضمنت المسيرة فرقة استعراضية موسيقية وموكباً للخيالة ضمن الأنشطة التي أقيمت في وجهة "لامير" الشاطئية، كما قامت الوزارة أيضاً بتنظيم مسيرتين أخريين خلال الحملة، الأولى في "راك" مول بتاريخ 25 أبريل والأخرى في دلما مول بأبوظبي بتاريخ 26 أبريل.



وشارك في المسيرة المسيرة الختامية في وجهة "لامير" معالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، وسعادة مروان أحمد الصوالح، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، وسعادة الدكتورة آمنة عبد الله الضحاك الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة، وسعادة ريم عبد الله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وسعادة عفراء البسطي، المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وسعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، والمقدم الدكتور عبد الرحمن شرف، مساعد المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب، والعقيد الدكتور محمد بطي الشامسي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، والأستاذة هنادي صالح اليافعي، مدير إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، والأستاذة حنان المرزوقي، مدير إدارة البرامج والمشاريع في البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية بوزارة السعادة وجودة الحياة، والأستاذة إيمان حارب الفلاحي، مدير إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع.



وفي ختام الحملة، صرحت الدكتورة آمنة عبد الله الضحاك الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة قائلة: "لقد تشرفنا بعدد الشركاء الذين انضموا إلينا في هذه الحملة الوطنية، والتي نؤمن جميعاً بأهميتها وتأثيرها على الأجيال القادمة، نود أن نشكر كل من شارك معنا في هذه الحملة على دعمهم وتفانيهم في رفع مستوى الوعي حول ظاهرة التنمر في دولة الإمارات العربية المتحدة، إننا نرغب بتغيير أنماط التفكير السائدة عندما يتعلق الأمر بمثل هذه الظاهرة، وأن لا يتم اعتبارها ممارسات مسلم بها، أو ندع أطفالنا يعانون منها بصمت، نحن هنا، كوزارة التربية والتعليم، موجودون دائماً لمساعدة ودعم طلابنا، ونحن هنا لضمان سلامتهم وجودة حياتهم، ونحن هنا لحماية قيمنا النبيلة الفريدة التي توارثناها عن أجدادنا مثل التسامح والتعاطف".