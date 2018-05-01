الهلال الأحمر يختتم حملة النظافة والتشجير في اليمن

جانب من حملة النظافة التي نفذها الهلال الأحمر بعدن

الشارقة 24 – وام:

اختتم الهلال الأحمر الإماراتي بعدن حملة النظافة التي نفذها على مدى 5 أيام في عدد من مديريات العاصمة المؤقتة، تحت شعار "عدن تستحق".

وشملت الحملة في يومها الخامس والأخير، الإثنين، والتي شارك فيها عشرات من المواطنين المتطوعين وعدد من الموظفين وممثلين عن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بعدن، الأحياء والشوارع الرئيسية بمديريتي المعلا وخور مكسر.

وقال راشد حازب رئيس البيئة والتنمية، المنفذة لهذه الحملة إن الحملة هدفت إلى خلق وعي بيئي وجمالي لدى سكان المدينة، مشيراً إلى أن اليوم الأول والثاني من حملة النظافة اشتملت على الطلاء والنظافة والتشجير وإنارة مداخل ومخارج مديرية المعلا، بطول 1000 متر.

ومن جهته، عبر وكيل محافظة عدن رئيس حملة النظافة، محمد الشاذلي، عن شكره وتقديره لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتفاعلها الجاد مع معاناة أبناء عدن، وتنفيذها لحملة النظافة وتقديم الدعم اللازم لها.