محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستقبلان الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الإثنين، في مجلس قصر البحر بأبوظبي، الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب والهيئة العلمية للجائزة والناشرين المشاركين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

ورحب سموهما بهذه الكوكبة الفكرية والثقافية، معربين عن تقديرهما لدورهم في ترسيخ قيم المعرفة في المجتمعات من خلال نتاجهم الفكري والإبداعي والأدبي الغني المتنوع.