قرقاش يستقبل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن

الشارقة 24 – وام:

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في مكتبه بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مارتن جريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع السياسية في اليمن والجهود المبذولة للتوصّل إلى حل سلمي للأزمة بما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية.

كما جرى خلال اللقاء بحث مجموعة من المستجدات والتطورات التي تتعلق بالأزمة اليمنية.

حضر اللقاء سعادة سالم خليفة الغفلي سفير الدولة لدى اليمن والوفد المرافق للمبعوث الأممي.