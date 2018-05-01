ذياب بن محمد يتفقد طائرة "عام زايد"

الشارقة 24:

تفقد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل في أبوظبي، طائرة الاتحاد للطيران طراز إيرباص A380 التي تحمل شعار "عام زايد" في مرافق الاتحاد للطيران الهندسية في أبوظبي.

وكان في استقبال سموه، سعادة محمد مبارك بن فاضل المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران، وتوني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، إلى جانب أعضاء فريق الإدارة العليا بمجموعة الاتحاد للطيران.

وتمثل الطائرة طراز A380 التي تحمل شعار "عام زايد" إحدى المبادرات الواسعة التي تطلقها مجموعة الاتحاد للطيران على مدار عام 2018 والتي تستند إلى القيم الرئيسية لعام زايد المتمثلة في الحكمة والاحترام والاستدامة وبناء الإنسان.