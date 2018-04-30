محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتلقيان نسختين من "أم كلثوم في أبوظبي "

الشارقة 24 – وام:



تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، نسختين من كتاب "أم كلثوم في أبوظبي" الذي أشرف على إعداده الأديب محمد المر نائب رئيس الأرشيف الوطني.



ويعد الكتاب من الإصدارات التاريخية الجديدة التي يعرضها الأرشيف الوطني في فعاليات الدورة الـ 28 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2018 بمناسبة "عام زايد"، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.



وتوثق الإصدارات جوانب من تاريخ دولة الإمارات ومنها كتاب "أم كلثوم في أبوظبي" الذي يبرز صفحة مهمة من صفحات تاريخ الدولة الثقافي الحديث.



وكان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" قد وجه في عام 1971 دعوة إلى الفنانة أم كلثوم للمشاركة في الاحتفالات التي أقيمت في نهاية شهر نوفمبر عام 1971 احتفاء بيوم الجلوس الخامس وقيام دولة الإمارات العربية المتحدة حيث لبت الفنانة أم كلثوم الدعوة وحلت ضيفة في تلك الاحتفالات وأحيت حفلتين غنائيتين قدمت خلالهما آخر أغانيها كما زارت المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في قصر المنهل، فيما أقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية احتفاء خاصاً بمناسبة زيارتها إلى أبوظبي.



ويوثق كتاب "أم كلثوم في أبوظبي" ذلك الحدث الفني والثقافي والحضاري المهم مع صور تتابع الزيارة في مختلف محطاتها منذ مغادرة أم كلثوم مطار القاهرة ووصولها إلى مطار أبوظبي والحفل الأول الذي رعاه وحضره المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والعديد من الشيوخ و الوزراء والمسؤولين و كبار الزوار الذين قدموا من خارج الدولة، كما توثق الصور زيارة أم كلثوم إلى قصر المنهل.