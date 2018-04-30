محمد بن زايد يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الصيني

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، في قصر البحر في أبوظبي، يانغ جيتشي المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الصين الشعبية عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب سموه بمبعوث الرئيس الصيني معرباً عن سعادته بتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين بما يسهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون ويخدم مصالحهما المشتركة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاستثمارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية والآفاق المستقبلية الواعدة لتطويرها.