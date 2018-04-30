مجلس إدارة "هيئة المعاشات" يعتمد الخطة الاستراتيجية 2017-2021

الشارقة 24 – وام:

ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، اجتماع المجلس، الذي عقد، الإثنين، بمقر ديوان سمو الحاكم في دبي.

ورحب سموه في بداية الاجتماع بأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس متمنيا لھم دوام التوفيق والنجاح في عملھم، بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة جدول الأعمال حيث صادق على محضر اجتماعه السابق واطلع على الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الھيئة بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه كما صادق على القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية كإحدى اللجان المنبثقة عنه.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع الخطة الاستراتيجية للهيئة وخططها التشغيلية للدورة 2017-2021 كما اعتمد مشروعاً لتطوير أنظمة البنية التحتية الخاص بإدارة سعادة المتعاملين الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تقديم الخدمات لهم.

واطلع المجلس أيضا على مسودة البيانات المالية الختامية لعام 2017 ومسودة البيانات المالية للربع الأول لعام 2018 وناقش المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.