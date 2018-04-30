بتمويل "الهلال"... محافظ الحديدة يفتتح مركز الخوخة الصحي

الشارقة 24 – وام:

افتتح الدكتور الحسن علي طاهر محافظ الحديدة، مركز الخوخة الصحي التابع لمديرية الخوخة الواقعة على الساحل الغربي لليمن، بعد تأهيله ورفده بالأجهزة والأدوات والمستلزمات الطبية الحديثة اللازمة، بتمويل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

جاء ذلك في إطار مشاريع الهيئة لبناء وتأهيل البنى التحتية والمرافق الحيوية وخاصةً دعم القطاع الصحي، وتعزيز قدراته في المناطق المحررة لخدمة أبناء اليمن الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة، بسبب الممارسات الإرهابية لميليشيات الحوثي الإيرانية التي تستهدف قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتدميرها بشكل عشوائي.

حضر افتتاح مركز الخوخة الصحي فريق الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي لليمن، والدكتور عبد الله دوبلة مدير مكتب الصحة في مديرية الخوخة، والمهندس محمد وحيش مدير عام المديرية وعدد من المسؤولين اليمنيين.