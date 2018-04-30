محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء اليابان

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، شينزو آبي رئيس وزراء اليابان الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

وجرت لرئيس الوزراء الياباني، لدى وصوله قصر الرئاسة بأبوظبي، مراسم استقبال رسمية، عزف خلالها السلام الوطني لليابان.. فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد.

وصافح شينزو آبي مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كبار المسؤولين المرافقين لرئيس وزراء اليابان.