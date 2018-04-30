محمد بن راشد يستقبل نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين

الشارقة 24 – وام:

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في قصر البحر على شاطئ جميرا، في دبي، نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين الذين يمثلون كبريات الشركات العالمية، العاملة فى قطاع الاستثمارات المتنوعة في دبي.

وشهد سموه وإلى جانبه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعادة هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، الجهة المنظمة لـ "مجلس دبي - منتدى كبار رجال من أجل النمو الاقتصادي ذي التأثير العالي"، جانباً من أعمال ورشة العمل التي يشارك فيها نحو مئة رجل أعمال من القطاع الخاص، ومعهم عدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية في دبي، المعنية بإيجاد الحلول المناسبة والتسهيلات اللوجستية، التي تختصر الجهد والوقت على هؤلاء المستثمرين، كي يتفرغوا لتعزيز أعمالهم وتوسيع استثماراتهم في شتى القطاعات، خاصة قطاع السياحة، الذى يلاقي رواجاً وإقبالاً واسعاً من قبل أقطاب هذه الصناعة التي باتت من الروافد الأساسية، والداعمة، للاقتصادات الوطنية في معظم دول العالم.